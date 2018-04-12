Sprott：加密貨幣會因任何理由在任何時間崩盤 黃金才具保值功能

Sprott 資產管理公司周二發布報告指出，「黃金已死，加密貨幣當立」的說法，今年顯然已經站不住腳。尤其過去 4 個月，比特幣價格下挫近 70%，說明黃金仍是地位「無可動搖」的資產。

據《Kitco News》報導，Sprott 執行長 John Ciampaglia 在報告中指出，2017 年最突出的市場故事之一，就是黃金將讓位給加密貨幣，但經過這一年的轉變，「還有人會認為比特幣是已獲證明的保值資產嗎？」

在短短 4 個月內，比特幣價格由去年 12 月高點近 2 萬美元，跌到不足 7000 美元。Ciampaglia 說，對許多分析師來說，比特幣價格暴跌並不令人意外，它不但是新興資產，而且特別容易因市場一點風吹草動就劇烈震盪。

Ciampaglia 強調，有各式各樣的理由，都足以讓加密貨幣崩盤，像是缺乏資金、缺乏用戶、管理不力、安全漏洞，這個新產業充斥各種常見風險，讓區塊鏈一夕之間崩潰。各種加密貨幣可以因為任何理由降至零元，讓投資人一無所有。

Ciampaglia 說，押注比特幣就是一種投機，把資金放在加密貨幣，不是在尋求避險或是分散化投資，純粹就是投機及賭博。

相較之下， Ciampaglia 表示，黃金就不是初創公司，不會只是曇花一現。無論發生了什麼，投資人不必擔心投資「化為烏有」，黃金總是有內在價值的，已獲得幾千年來的證明。