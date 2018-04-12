人民幣中間價連續3天升值 12日報6.2834 升92點

新浪財經訊 4 月 12 日，人民幣兌美元中間價報 6.2834，連續 3 日昇值，較上一交易日昇值 92 點。

隔夜市場，美元指數連續下跌，失守 90 關口。美國聯邦政府的預算赤字料將從去年的 6650 億美元上升，到 2019 年將升至 9810 億美元。西太平洋銀行經濟學家 Elliot Clarke 表示，這是令人不安的財政前景，CBO 作出的許多經濟假設相對樂觀，令 GDP 增長面臨下行風險，因此赤字有進一步增長的風險。

中美貿易戰憂慮暫緩 人民幣匯率將持穩

人民幣兌美元即期週三連續第二日收升，與中間價走勢一致，但整體波動較之前明顯收窄。中國央行行長易綱在博鰲論壇上表示，中國的貨幣政策一直是很穩健的，目前外匯市場是以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、實行有管理的浮動匯率制度。人民銀行在過去的相當長一段時間內沒有進行過外匯干預，外匯市場可以很好地服務個人和企業，也可以讓中國及外國公司方便地進行貿易和投資。他認為未來外匯市場也會運行的更好。

此外，不少業內人士認為，自 2017 年以來，人民幣匯率企穩，對美元有所升值，對一籃子貨幣基本保持穩定，外匯市場干預明顯減少，匯率自身穩定性明顯增強，市場預期合理分化。在當前形勢下，人民幣匯率持穩仍將得到經濟基本面的支持。

華泰證券分析師表示，未來人民幣兌美元匯率走勢的決定性因素仍是美元指數的變動，美元指數目前處在本輪美元週期的頂部拐點區域，未來震盪走弱概率較高，維持 2018 年人民幣兌美元中樞 6.30 元的判斷，同時認為匯率波動落在 6.20 元 - 6.40 元區間之內概率較高。

新聞來源: 新浪財經