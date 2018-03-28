六年四位？被董事長「架空」的德銀CEO 據稱又要換人了...

摘要：周二多家主流媒體援引消息稱，德國最大銀行德銀的董事長正在非正式尋找 CEO 克萊恩的接班人，可能要提前兩年中止克萊恩的任期。有大型股東表示，希望在德銀 5 月年度股東大會前有確切接班規劃，德銀 CFO 上周警告稱第一季業績或不如預期。如果換屆，將是德銀在六年裡（2012 年起）迎來第四位 CEO。

恐怕有 148 年曆史的歐洲老牌投行、德國最大銀行——德意志銀行自己也想不到，2015 年 7 月才臨危受命的 CEO 克萊恩（John Cryan）也要「提前退休」了。

本周最早據英國《泰晤士報》爆料，隨後英國《金融時報》、《華爾街日報》、彭博社等主流媒體跟進的消息顯示，德銀董事長 Paul Achleitner 已經非正式接洽了多名候選人，想要探索德銀 CEO 接班人的可能性。

多位知情人士表示，董事長 Achleitner 和 CEO 克萊恩的關係從後者上任以後開始降溫，對德銀的發展策略、管理風格以及與外部大股東的關係存在明顯分歧。

中國海航集團去年初增持股份至 9.9%，一躍成為德銀最大股東。但克萊恩對此公開表達不滿，令極力促成海航增持的董事長 Achleitner 對克萊恩頗有微詞。

（圖左為 CEO 克萊恩，圖右為德銀董事長 Paul Achleitner）

彭博社援引消息稱，去年克萊恩接受彭博和德國《商報》採訪時提到了自己任期的問題，稱願意續約干滿到 2020 年，這一舉動也令董事長感到震驚，從那時起便萌生了 CEO 換人的想法。

據稱，德銀董事長已經接觸過 2016 年 7 月接管義大利裕信銀行（UniCredit）的首席執行官 Jean-Pierre Mustier、渣打銀行首席行政總裁溫拓思（Bill Winters），以及去年剛被提拔為高盛國際業務主管的 Richard Gnodde，但三個人都回絕了轉任德銀的邀請。

據稱新一任德銀 CEO 的評選標準要會德語、善於與監管層打交道，德銀目前也在辯論是從外部找人還是從內部提拔人選。除了董事長之外，是否還有監事會成員參與尋找 CEO 接班人不得而知。

有知情人士稱，德銀監事會不是所有監事都支持 CEO 換人的計劃，因此尋找接班人可能缺乏一個清晰的時間表和明確性。但有德銀不具名的頂級股東表示，希望在 5 月的年度股東大會召開之前能拿出可靠的 CEO 換人方案，否則還不如不換。

在換人傳聞甚囂塵上的周二，德銀董事長和 CEO 兩人都外出度假，無法聯繫到。有熟悉 CEO 克萊恩想法的人稱，兩人的關係沒有惡化到完全破裂，如果做出 CEO 換人決定也是兩人的共識。克萊恩解決德銀法務糾紛、與監管機構關係不錯的業績受到認可，但有大股東認為他缺乏遠見。

董事長和 CEO 的關係不佳，也自然令德銀內部高管不得不「選邊站隊」，導致轉型重組的執行力度減弱。據稱有德銀的監事會成員認為去年 3 月公布的削減成本轉型計劃「太早了」，管理層光顧着講故事，但忽略了必要的實施細節。

但也導致德銀走入了連續三年虧損、員工獎金池加速乾涸、包括主營交易和投行業務在內大規模裁員、股價深跌的惡性循環。其 CFO James von Moltke 上周警告稱，第一季業績或不如預期；其 COO Kim Hammonds 據稱上周末在內部會議上表示，德銀是她見過最失調分裂的公司。

德銀將在 4 月 26 日公布今年一季報，2017 全年凈虧損 4.97 億歐元，雖然較 2016 年縮小近一半，但連續三年出現虧損。當時德銀預計，2018 年的銀行營運成本將達到 230 億歐元，比此前 220 億歐元的目標略高，理由是對德國郵政銀行的整合進展比預期要慢。

德銀一直無法走出金融危機後的泥沼，過去六年換了三任 CEO，並接連遭遇監管層的巨額罰款和各種操縱市場的訴訟指控，不得不通過大幅裁員、暫停股息發放、延遲支付工資、出售風險資產的方式來維持營運、緩衝資本壓力。

而其最新上任的 CEO 克萊恩也早被傳「權力遭董事長架空」，這令董事長 Achleitner 也難逃被投資者責怪的命運。投資機構 DGWA 首席執行官 Stefan Mueller 和 Fairesearch 分析師 Dieter Hein 就對彭博社直言不諱的表示，德銀主要問題不是 CEO，恰恰是「認人不明」的董事長。

今年以來德銀股價累跌 28%，是彭博歐洲銀行和金融服務 500 指數中表現第二差的。德銀股價也從 2015 年 7 月 CEO 克萊恩上任以來腰斬。周二尋找 CEO 接班人的消息傳出後，德銀在德國上市的股價收漲 1.14%，至 11.31 歐元，仍為 2016 年 9 月以來最低。紐交所上市的美股價格收跌 2.13%，報收 13.77 美元，創 2016 年 12 月 2 日以來最低。

『新聞來源／華爾街見聞』