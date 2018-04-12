綠能是國際趨勢 沈榮津看好 離岸風電投資可帶動產業發展

經濟部將在 4 月底公布離岸風力發電遴選獲選業者，6 月底公布競標獲選業者，積極推動離岸風電的投資，但有業者批評未來離岸風電的價格太高，經濟部長沈榮津今 (12) 日強調，綠能推動是國際趨勢，政府一定要有前瞻角度來看，最後離岸風電產業將會帶起來，整體效益要這麼看。

沈榮津表示，離岸風電、太陽能是國際趨勢，台灣是貿易導向國家，廠商做貿易客戶還是會關心是否採用綠能製造的東西，顯見綠能推動是國際趨勢。

他指出，投資要考慮迴避成本，不投資太陽能的話，也要投資其他電廠，除迴避成本考量及國際趨勢，大家都在談綠能，甚至碳足跡以後在貿易上將是受到注意的項目，因此政府一定要有前瞻角度來看。

沈榮津強調，推動綠能整體效益除迴避投資成本外，最後離岸風電產業也會帶起來，呼籲外界要這樣看整體效益。

經濟部規劃以太陽光電及離岸風電作為主力，達成 2025 年再生能源發電占比 20 % 目標；其中離岸風電規劃 2020 年累計設置目標量 520 MW，2025 年累計達 5.5 GW 目標，採取「先示範、次潛力、後區塊」3 階段策略，透過示範獎勵、潛力場址、區塊開發等推動模式。

經濟部表示，在第 2 階段潛力場址階段，採「先遴選 3.5 GW、後競價 2 GW」方式，2020 年遴選 0.5GW、2021-2025 年遴選 3.0GW 容量，而後則採取競價方式選擇 2.0GW 容量，循序引導離岸風電發展；能源局近期將召開業者遴選作業說明會，並抽籤確認未來遴選簡報順序。