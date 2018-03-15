祥碩去年獲利創新高 擬每股配息6元 今年獲利可望優於去年

高速傳輸晶片廠祥碩 (5269) 去年歸屬母公司稅後淨利 4.32 億元，年增 23.4%，並創新高，每股淨利 7.2 元，公司擬配發 6 元現金股利，此外，公司今年獲利可望明顯優於去年。 祥碩的今年展望，一來英特爾雖推出整合 USB 3.1 Gen 2 的晶片組，但主機板廠搶先導入 USB 3.2 及 Type-C 連接埠，祥碩會受惠。第二，超微預計 4 月推出 12 奈米第二代 Ryzen 處理器，祥碩將取得晶片組訂單。第三，英特爾及超微已經著手在今年伺服器平台中，開始支援 PCIe Gen 4 規格，為確保資料傳輸時不會出現損失，需要另外增加搭載 Retimer 或 Redriver 等重驅動晶片來主動補償訊號的損耗，祥碩會在年底推出相關晶片，為此，祥碩今年營運表現將優於去年，獲利成長大躍進。



回顧祥碩去年表現，受惠於 USB 3.1 Gen 2 控制 IC 及為超微 Ryzen 平台推出的高速傳輸晶片組出貨強勁，祥碩去年合併營收年增 44.6% 達 29.75 億元，創下歷史新高，但因去年第二季支付與威盛間的官司和解金 750 萬美元，祥碩去年全年獲利剩下 4.32 億元，但此獲利亦為歷史新高，每股淨利 7.2 元。



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