金融股利多吸金 3檔個股擠進外資近十日買超前10名

金控首季獲利爆衝，15 上市櫃金控首季獲利突破千億元，年成長幅度近 8 成，創新高紀錄，在獲利報喜、美國升息循環、股票配息等利多下，玉山金 (2884-TW)、開發金 (2883-TW)、富邦金 (2881-TW) 等上市櫃金控，擠進近十日外資買超排行榜前十名。

觀察近十日外資買超排行前十名，玉山金獲外資買超 33457 張排名第二，開發金 16930 張排名第六，富邦金 16140 張排名第十；其餘外資買超破萬張的上市櫃金控還包括第一金 13127 張、華南金 10861 張。

玉山金 3 月單月稅後純益 14.8 億元，累計前 3 月稅後純益為 46.7 億元，年成長 25.2%，每股盈餘 (EPS) 為 0.46 元，首季獲利再創歷年同期新高，主要受惠核心玉山銀利息收入及手續費收入穩健帶動。

開發金自結 3 月稅後純益 11.37 億元，累計第 1 季賺 31.93 億元，年成長 77%，首季 EPS 為 0.22 元。子公司開發資本直接投資部位整體評價利益回升，且處分部分海外投資部位實現獲利，並認列中壽投資收益挹注，3 月獲利亮眼。

富邦金 3 月稅後純益 44.03 億元，單月獲利超過國泰金，為單月獲利王，年成長 39%，累計第 1 季稅後純益 164.30 億元，年成長 66%， EPS 為 1.61 元，躍居金控獲利亞軍，主要為旗下富邦人壽投資績效帶動以及富邦銀行淨利息收益以及資金操作相關收入增加，推升獲利表現。

法人表示，金融股獲利創佳績、美國聯準會（Fed）升息趨勢以及股票配息具吸引力等激勵下，吸引外資加碼，而大陸國家主席習近平在博鰲論壇釋出善意，將對外資金融機構放寬限制，金融產業可望受惠。

若投資人看好玉山金後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：玉山金群益 77 購 01 (071992-TW)、玉山金麥證 77 購 01(073033-TW)、玉山金凱基 77 購 01 (071945 -TW) 等。