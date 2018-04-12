全球PC出貨量連14季萎縮 台灣雙A慘摔

產業研究機構顧能（Gartner）12 日發布全球 PC 市場追蹤報告，今年第 1 季全球 PC 出貨量年減 1.4%，連 14 季衰退。品牌出貨量部分，惠普穩坐龍頭、聯想居次，台廠宏碁、華碩則雙雙跌破 400 萬台。

報告指出，今年第 1 季全球 PC 出貨量達 6170 萬台，較去年同期減少 1.4%，其中亞太地區、美國市場出貨量皆下跌，幅度分別為 3.9%、2.9%。

品牌部分，惠普去年首季出貨量穩居第一，且年增 2.8% 達 1285.6 萬台，市占率 20.8%；聯想則增長 0.3% 至 1,234.6 萬台，市占率 20.0%，位居第 2。

戴爾成長力道最強，第一季出貨量年增 6.4%，市占率 16%，維持全球第 3 位置。蘋果則小增 1.5%，市占 6.9%，位居第 4。

台廠部分，「雙 A」華碩、宏碁表現慘淡，為全球前六大 PC 品牌中，唯二出貨量出現年減的公司，分別下跌 12.5% 及 8.6%。

此外，華碩首季出貨量 390 萬台，為至少 2010 年第 2 季以來首次跌破 400 萬台，宏碁則出貨 382.8 萬台。

全球前六大 PC 品牌首季出貨表現。(資料來源：顧能報告)

顧能首席分析師 Mikako Kitagawa 表示，下滑主因來自於中國需求疲弱，由於大陸 3 月初舉行全國人大會議，對許多國有或大型企業而言，為等待新的政策及人事確定，延遲了電腦相關設備的採購與升級。

其次，第 1 季本來就是電腦業的傳統淡季，一方面消化去年底的庫存，二方面英特爾 4 月初推出全新的第八代 Core i9 處理器，新品上市前，部分消費者、通路商也抱持觀望態度，以避免庫存堆積，都壓抑了首季出貨表現。