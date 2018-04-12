多地國企迎開門紅 主要經濟指标兩位數增長

據經濟參考報12日報道，多個省份國資委近日發布2018年初國企“成績單”，從數據看，多地省屬企業運行繼續穩中向好，多個省市國企的營業收入、利潤總額實現兩位數增長，負債率呈現穩中有降態勢。

開局態勢良好，為完成全年目标奠定基礎。以四川省為例，根據該省日前公布的數據，前兩個月省屬企業資産總額10160.4億元，同比增長19.05%，實現營業收入319.6億元，同比增長14.72%，實現利潤總額13.2億元，同比增長10.41%。今年年初，四川省确定的2018年經營目标為省屬企業資産總額增長10%以上，營業收入和利潤分别增長7.5%以上。

從行業領域看，財政部此前公布的信息顯示，石油石化、鋼鐵、電力、煤炭等成為利潤同比大幅增長的行業。以福建省為例，根據福建省國資委公布的數據，截至2月底，福建省國資委17家所出資企業實現利潤總額35.59億元，同比增長47.4%，其中排名前五位為冶金控股17.18億元、石化集團4.76億元、能源集團3.47億元、高速集團2.13億元、投資集團2.0億元。

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