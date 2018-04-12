國藥盈警市場意外 股價大跌17% 市值單日蒸發86.5億

今年首季備受追捧的醫藥股，近期紛紛回吐，昨 (11) 日國藥控股 (1099-HK) 在開盤前發出盈警，預期今年第 1 季純利按年減少 30%。受消息拖累，國藥控股昨日大挫 17%，市值單日蒸發 86.5 億元 (港元，下同)，跌至 986.4 億元。其他醫藥股均受拖累下跌，上海醫藥 (2607-HK) 和四環醫藥 (0460-HK) 跌逾 2%。

國藥股價

國藥受發盈警拖累，昨日股價大跌 17%，收報 35.65 元。其他醫藥股均錄得跌幅，上海醫藥 (2607-HK) 挫 4.9%，收報 22.2 元；石四藥集團 (2005-HK) 和神威藥業 (2877-HK) 則分別跌 4.2%、3.7%，而復星醫藥 (2196-HK) 則跌 2.6%，收報 50.05 元，力守 50 元水平。

《星島日報》報導，國藥控股發出盈警預期今年第 1 季純利按年減少 30%，解釋純利減少主要由於受到國內醫療機構控制藥佔比等行業政策影響，導致其銷售收入增長放緩；其次，是公司為了落實批零一體化及網絡下沉戰略，打造更具競爭力的醫藥服務體系，在發展業務過程中前期投入的人力及店鋪租賃等費用較多，導致銷售及管理費用增長較快。

此外，伴隨業務發展及業態結構調整，國藥資金需求進一步增大，同時市場利率升高，導致財務費用增長較快，故預計今年首季純利按年會減少 30%。

對於國藥發盈警，野村發表報告表示令市場感到意外，惟該行預期國藥仍預料可達成全年指引目標，該行維持國藥「中性」評級及目標價 41 元。

野村估計國藥今年上半年分銷收入按年僅增長 0.2%，遠較市場預期悲觀，加上國內政策的影響，該行預期國藥可能要到明年才看到公司有實質性的復甦。

野村調查發現，上海醫藥和華潤醫藥 (3320-HK) 的經營情況保持正常。股份選擇上該行偏好上海醫藥，指其受兩票制的影響有限，且較少受到經營資金需求上升的壓力，因其 2/3 分銷收入來自華東，當地醫院付款及時。

早前醫藥股備受市場追捧，主要受惠國策大力推動醫藥行業改革。其中有 3 大政策，包括自去年開始加快藥品上市審評審批程序、促進藥品醫療器械創新，以及醫保帶領內地仿製藥取代外國藥物等，刺激醫藥股成為資金追入對象。