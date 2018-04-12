紐約匯市─敘利亞緊張加劇 避險貨幣上漲 美元轉弱

美元兌避險貨幣週三下跌，國際政治風險與貿易戰擔憂徘徊不去，影響著投資人心理。

本週以來，美元指數每日均告走低，今日下跌 0.2% 至 89.445。

歐元上漲至 1.2383 美元，創二週高點，週二尾盤報 1.2356。

英鎊亦走強，上漲至 1.4197 美元，亦創約二週高點，週二尾盤報 1.4177。

美元下跌至 106.48 日元，紐約週二尾盤報 107.20。日元被視為避險貨幣，當市場動盪時，較受投資人青睞。

俄羅斯盧布稍早下跌至 2016 年以來低點，隨後反彈。美元下跌至 62.260 盧布，週二尾盤報 63.165。俄羅斯與西方關係緊張，盧布因而下跌。美國對墨斯科實施新的制裁，抵銷了油價上漲對俄羅斯的利多。

美國攻擊敘利亞的可能性似乎增加，川普總統正在爭取國際支持。一家歐洲空中交通管制機構於週二晚間發出警告，在未來 72 小時，飛經地中海東部上空的飛機需要謹慎，因可能空襲敘利亞。

投資人亦注意川普政府新的人事更迭。報導指出，川普正考慮開除副檢察總長 Rosenstein，因為他於本週核准 FBI 搜索川普的私人律師柯恩的辦公室。

美國今日公布 3 月消費者物價指數 (CPI) 下降 0.1%，符合預期。3 月 CPI 較去年同期則上升 2.4%，但該數據並未能大幅拉抬美元，投資人仍擔憂貿易戰。