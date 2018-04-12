受惠產品需求強勁供需緊俏 國喬Q1每股稅後純益上看1.4元

國喬 (1312-TW) 受惠主力產品 ABS 需求持續強勁，加上 SM 供需緊俏，法人預估，國喬第 1 季每股稅後純益可望較去年同期與上季成長，上看 1.4 元，今年可望延續去年獲利成長動能。

國喬去年受惠主力產品 SM 與 ABS 價格俏及供需佳，光是第 3 季獲利就已超越上半年表現，且前 3 季表現優於 2015 年同期，第 4 季雖步入淡季，使 SM 利差下滑，但國喬另一主力產品 ABS 利差仍維持高檔，使第 4 季每股稅後純益達 1.2 元，大幅優於市場預期的 0.7 元，帶動去年營運表現改寫新猷；去年全年稅後純益 34.48 億元，年增 43.61%，每股稅後純益 3.64 元。

法人指出，今年第 1 季 ABS 利差仍維持高檔，需求強勁，加上中國 SM 供需緊俏，利差也較上季大幅成長，可望帶動國喬第 1 季營運表現，預估每股稅後純益上看 1.4 元，預期將較上季與去年同期成長。

展望今年，法人認為，SM 與 ABS 利差都在供需緊俏下將維持高檔，可望帶動今年獲利延續去年成長動能，再創歷史新高。

此外，國喬先前宣布將參與中國奇美實業現金增資，雙方將共同合資興建第 2 座 ABS 廠，國喬持股 30.4%、奇美持股 69.6%，年產能達 45 萬噸，待投審會通過後就會動工，預估 2021 年 4 月完工。