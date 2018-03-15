下注川普！這家對沖基金是如何在一個月內狂賺12億的

摘要：神秘基金大佬 Talpins 押注川普稅改通過，其掌管基金在今年 1 月整體收益暴增 10%。

川普稅改政策是否會讓窮人更窮富人更富？這裡就有一個活生生的例子，對沖基金大佬 Jeffrey Talpins 在今年 1 月至少大賺 12 億美元。

Talpins 下注川普稅改將會順利通過，而這將同時推高美國公債殖利率和股市收益。據彭博社援引一位知情人士透露，Jeffrey Talpins 的 Element Capital Management 通過股票與債券市場使得基金在今年 1 月份整體收益暴增 10%。

這位知情人士向彭博社表示，Talpins 下注賭美國稅法改革將會順利通過，從而更換了擁有 125 億美元對沖基金的投資組合，通過這次股市的大波動，他不僅一抹過去的所有虧損還增加了 5.5% 的利潤。

Element Capital Management

對於那些不熟悉 Jeffrey Talpins 的人而言，Jeffrey Talpins 當然不是家喻戶曉的對沖基金經理名字。他為人行事一向以低調出名，公司內部員工也守口如瓶。

但在熟悉他的人眼中，Jeffrey Talpins 是一位曾在花旗集團、高盛集團任職的嚴肅而內向的交易員。2005 年，《交易員月刊》將 Talpins 列入 30 歲以下的三十名頂尖交易員榜中，當時他是 Vega Asset management 公司職員。該雜誌對這三十名交易員的評價為——「在這些人身上，青春沒有被浪費，他們中任何一個都有可能在 40 歲前成為億萬富翁」。

在 2015 年 3 月，中國大量拋售之前囤積的美國公債，價值數百億美元，當時市場就有猜論，是誰在買入？

而在之後《華爾街日報》的報導中我們得到了答案「最近幾次拍賣中，曾經的耶魯大學數學高手 Jeffrey Talpins，其所掌管的紐約對沖基金陸續買入數百億美元美國公債，吸引了各路對沖基金和官員的注意。」 由交易員 Jeffrey Talpins 掌管的 Element Capital Management LLC 一直是最大的公債購買者。據其他同行基金經理們稱，通過 15 年的債券套利策略，在短短幾個月內 Element Capital 基金殖利率已經漲了 10.75%。

不過 Element Capital Management 並不是唯一在今年獲得良好收益的對沖基金，在過去的 2017 年裡宏觀對沖策略的表現確實很不如意，但據對沖基金研究機構 Eurekahedge 近期發布的報告顯示今年 1 月份宏觀對沖策略的整體收益為 2.7%，這是自 2010 年以來的同月最佳表現。

『新聞來源／華爾街見聞』