盤前財經大事搶先讀2018年4月12日

今日操盤前瞻

主計總處公布受雇員工薪資統計

美國上週初領失業救濟金人數

南韓央行利率決策

歐元區 2 月工業生產

OPEC 油市報告

法人說明會：大立光、大億、堤維西、安勤、英業達、統一、穩懋、光隆、長華科、精測、生華科、太子

恢復融資融券交易：味全、茂矽、廷鑫、東森、弘憶股



Fed 3 月會議記錄 強化了更多次升息的觀點

週三公布的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 3 月 20 至 21 日的會議記錄顯示，所有與會委員均認為，Fed 可能會增加升息次數。會中討論的，不是是否升息，而是需要緊縮到多大程度。閱讀全文...

川普回嗆俄羅斯「飛彈要來了！」 布蘭特原油攀上 2014 年以來新高

俄羅斯宣稱，若美國對敘利亞發動空襲，其飛彈都會被擊落；美國總統川普則在推特發文回嗆，「飛彈要來了！」週三 (11 日) 布蘭特原油一度攀上 2014 年以來新高。閱讀全文...

經濟不明朗 大摩削亞股目標預測 2-7% 提醒投資人快閃

摩根士丹利又吹「摩笛」，發表最新的亞太區股市策略報告，指因為美國貨幣政策持續收緊，貿易保護主義帶來不確定，所以市場對亞太股市獲利預測屬偏高，故決定下調亞太區市場共 7 項指數的目標預測。閱讀全文...

〈蔡力行開講〉手機市況 Q2 已有回升跡象 今年整體將優於去年

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 執行長蔡力行昨 (11) 日指出，今年手機整體市況可望較去年好，第 1 季雖在庫存修正，不過第 2 季已看到回升跡象，今年整體來看將優於去年。閱讀全文...

今年是上市櫃下市元年？金管會擬研究比照香港防禦機制

立委郭正亮昨 (11) 日直指，今 (2018) 年可能是國內上市櫃公司的「下市元年」，對此，金管會主委顧立雄說，「(券商) 問問 (如何下市) 跟真的去做之間，還有非常遙遠的距離」。郭正亮提議比照香港的防禦機制，由法院扮演公益角色，裁決 10% 以上無利害關係人股東可以有反對權的機制，顧立雄表示將研議。閱讀全文...