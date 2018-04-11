直得公布2月自結 每股賺0.47元 年增4.2倍

微型線性滑軌廠直得 (1597-TW) 近期股價走勢強勁，近 5 個交易日大漲 27.81%，今 (11) 日應主管機關要求公布 2 月自結數，2 月合併營收 1.39 億元，稅後純益 2800 萬元，每股稅後純益 0.47 元。

直得受惠去年獲利亮眼，加上 3 月中國自動化設備需求增溫，近日持續改寫歷史新高，股價走勢凌厲。

直得公布 2 月自結，合併營收 1.39 億元，年增 67%，稅前純益 3400 萬元，年增 4.67 倍，稅後純益 2800 萬元，年增 3.67 倍，每股稅後純益 0.47 元，年增 4.22 倍。

直得今年前 2 個月累計營收 3.1 億元，年增 1.09 倍，稅前純益 7300 萬元，年增 72 倍，稅後純益 5800 萬元，年增 57 倍，每股稅後純益 0.98 元，年增 97 倍。

直得去年稅後純益 2.38 億元，年增 178.29%，每股稅後純益 4.03 元，較 2016 年大增逾 1 倍，營收、毛利率、營益率、純益與 EPS 等數字，均創近 6 年新高。

展望今年，法人指出，直得南科舊廠第 1 季更新設備，產能效益可望在下半年顯現，而樹谷新廠二期預計第 3 季建廠完成，年底前可望投產，在產能陸續到位下，今年獲利成長動能強勁。