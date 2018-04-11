李克強：努力降低抗癌藥品關稅 「零關稅」是目標

《財經網》報導，週二 (10 日) 中國國務院總理李克強在上海參訪時，前往了上海羅氏製藥有限公司，李克強表示在參訪時表示，希望羅氏生產的抗癌藥等重大疾病藥品價格，能夠更加「優惠公道」。

李克強表示，希望羅氏在中國繼續擴大投資，中國開放的大門只會越來越大，而擴大開放不僅是中國經濟發展轉型的內在需求，更是持續改善民生的惠民之舉。李克強在參訪過程中，十分關心抗癌藥品價格，希望羅氏的抗癌藥品，能夠更加優惠親民。

李克強指出，歡迎各國企業和創業者來華投資興業，並且會進一步擴大開放力度。李克強說道：「我們會繼續對抗癌藥品降低關稅，直至降至零關稅。」

上海羅氏是瑞士羅氏製藥公司的藥品及診斷產品生產基地，為首個落戶張江的中外合資企業，在中國跨國製藥公司中腫瘤領域排名第一。

據《南方都市報》統計，目前中國國內部分惡性腫瘤患者，必須依靠進口靶向藥以及某些創新藥延續生命，但由於藥品存在專利限制等原因，往往價格極高。在部分抗癌藥限價措施出爐前，惡性腫瘤平均治療費用達到 15 萬至 50 萬人民幣，而自費藥的比例有可能甚至高達 90%。

而以業界角度來看，上海藥界人士亦表示，藥商也是樂見中國政府祭出「進口零關稅」之政策，雖然可能被要求降價，但是外資藥企的抗腫瘤產品，也能夠以性價比優勢，進一步擴大中國市場之市佔率。

值得注意的是，業內人士亦透露，在進口藥品享受關稅政策優惠的同時，中國本土的抗腫瘤藥物研發和銷售，可能受到部分影響。

中國國家食品藥品監督管理局、南方醫藥經濟研究所副所長陶劍虹此前曾在 3 月下旬表示，由於目前中國國內外的抗癌藥在技術領域還存在一定的差別，關稅降為零，對中國本土抗腫瘤藥物的創新，將會有一定的影響。