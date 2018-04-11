突破餐飲淡季 王品、乾杯3月營收年增雙位數成長

王品 (2727)3 月營收淡季不淡，兩岸合併營收達 13.0 億元，月減 14.65%，年增 10.81%；累計第一季營收 40.79 億元，年減 0.55%。王品表示，台灣事業群推出獨家優惠，成功帶動年後餐飲的消費熱潮，3 月營收創下 7.3 億元的佳績，年增 13.72%，年增率為四年來首度翻正；大陸事業群也在新品牌挹注營收下，營收 5.7 億元，年增 7.31%。而興櫃餐飲公司乾杯 (1269)3 月份同樣也在餐飲淡季逆勢繳出佳績，營收達 2.26 億元，創下歷年同期新高，年增 31.08%；累計第一季營收 7.2 億元，年增 28.63%。



乾杯指出，2 月份開幕的 3 間「乾杯燒肉居酒屋」，逐步展現業績貢獻度；海外分店部份，中國地區四家既存店較不受淡季影響，維持穩定的續航力。在新店鋪貢獻、海外既存店的成長力道，以及台灣餐飲事業新商品加持下，拉抬餐飲業傳統淡季的 3 月份營收。



展望 4-5 月，乾杯提到，旗下各品牌將陸續推出新口味及母親節套餐，而「宮武讚岐烏龍麵」也會在 5 月份分別於新北市及台中市展店，預計都將為集團營收挹注成長動能。



而王品也表示，為慶祝 25 週年，4 月也同樣打出促銷優惠，旗下 10 品牌同桌套餐 75 折，為集團史上最大規模的回饋活動，期盼為淡季營收添增助益。



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