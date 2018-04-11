Nike攻市占豐泰可望受惠 Q2穩定成長 外資維持持有評等

Nike 概念股豐泰 (9910-TW)3 月營收以 56.62 億元創新高，年增 12%，推升首季營收 148.21 億元，年增率達到 9%，超越市場預期，美系外資最新報告維持持有評等，目標價 145 元，外資看好，隨著 Nike 推新品搶市占，可有助豐泰營運表現，預估豐泰第 2 季業績仍可穩定成長。

依照美系外資的目標價 145 元計算，距離豐泰昨日的收盤價 133 元計算，仍有 9% 的獲利空間。

豐泰第 1 季成品鞋累計銷售量達 2680 萬雙、年增 10.3%；豐泰預估第 2 季成品鞋生產量為 2800 萬雙，季增 6%、年增 14%；集團第 2 季預估成品鞋銷售量也為 2800 萬雙，季增 4%、年增 11%。

美系外資認為，隨著 Nike 積極推新產品上市，Nike 及豐泰的市占率都可望進一步提高，依照豐泰第 2 季產銷目標來看，業績將穩定成長，維持對豐泰的「持有」評等，目標價為 145 元。

豐泰 2017 年集團製鞋產、銷量雙雙突破 1 億雙大關，創歷史新高；全年合併營收 587.07 億元、年增 0.8%，營收也續創歷史新高，去年毛利率為 22.99%，年減 1.03 個百分點，稅後純益 43.87 億元、年減 1.4%，每股純益 6.57 元，居製鞋三雄之冠。

豐泰董事會日前決議擬配發去年股利每股配發 5 元現金，股東會 6 月 28 日召開，將改選董事。