FBI副局長閃辭 美媒：川普陣營削「通俄門」調查公信力

經常受到總統川普批評、原定 3 月退休的聯邦調查局 (FBI) 副局長麥凱布 (Andrew McCabe) 突然提前離職。川普競選團隊 2016 年大選懷疑通俄事件，正受到 FBI 調查，過去一直盛傳川普施壓，要求麥凱布離職。白宮發言人桑德斯則稱，白宮及總統在麥凱布的離職決定上沒有任何參與。

綜星島日報、香港明報報導，原定 3 月 18 日退休的麥凱布，提前於周一 (29 日) 離職，開始休假，期間繼續受薪，直至原定退休日期，並可領取所有退休福利。據傳麥凱布曾告訴友人，感受到來自 FBI 局長克里斯托弗 ‧ 雷 (Christopher Wray) 的壓力。

民主黨籍的麥凱布 1996 年加入 FBI，2016 年獲時任局長科米 (James Comey) 晉升為副局長。自川普去年 5 月革除科米後，麥凱布一度署任 FBI 局長。FBI 被指在通俄案等調查上與川普對立，麥凱布也因而成為川普與其共和黨盟友的心腹大患。

《紐約時報》報導，麥凱布最先引發川普不滿，是因為其妻吉爾 (Jill McCabe)2015 年代表民主黨競選維吉尼亞州參議員，並接受克林頓家族好友州長麥考利夫(Terry McAuliffe) 政治組織近 50 萬美元的政治獻金。川普和盟友曾試圖利用麥凱布妻子的選戰，證明「通俄門」調查是民主黨力圖破壞川普選戰的一環。

克里斯托弗 ‧ 雷最近曾與麥凱布談及司法部檢察長稍後提交有關 FBI 高層調查 2016 年總統大選的報告，該報告料大力抨擊有官員濫權針對川普，當中提及麥凱布因應妻子的親民主黨關係而選擇避嫌。克里斯托弗 ‧ 雷同時暗示會將他調職，變相降職，麥凱布因而選擇離開。

克里斯托弗 ‧ 雷周一在給 FBI 員工的備忘錄中，否認受政治壓力。白宮發言人則說，川普並未涉及今次決策過程。川普周一在白宮被問及麥凱布離職一事，但沒回應。

《華盛頓郵報》上周報導，川普上任後曾質問麥凱布在大選中投票給誰，麥凱布回說沒投票。科米去年 5 月被川普以「無法有效領導 FBI」為由開除。川普當時讓麥凱布署任局長，去年 8 月任命克里斯托弗 ‧ 雷出任 FBI 新局長後，繼續向麥凱布施壓，包括去年 12 月在 Twitter 發文談到麥凱布妻子，以及麥凱布在希拉里「電郵門」調查上的角色。

另一方面，眾議院情報委員會周一晚投票決定，將公布一份共和黨員撰寫的機密備忘錄，該備忘錄指 FBI 和司法部在通俄門調查中濫用監聽權。備忘錄已成為一個政治爭論焦點，過去一段時間，川普和許多共和黨人都推動公開它。如果白宮未反對，5 天之後，委員會將發布這份備忘錄。

分析指出，川普及共和黨人現時要毁掉 FBI 公信力，為的就是要將「通俄門」塑造成是沒公信力的「黨爭」。CNN 甚至稱，現在就算特別檢察官米勒 (Robert Mueller) 或司法部副部長羅森斯坦 (Rod Rosenstein) 被撤，也不足為奇。