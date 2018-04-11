美國宣布限制中國投資政策前 去年中國赴美投資已驟降35%

摘要：最新報告顯示，去年中國在美投資規模年增率下滑 35%，一反過去十年的快速增長態勢。由於美國外國投資委員會的干涉，約有 80 億美元的中國赴美投資被取消，涉及半導體和鋁業領域的收購。報告警告稱，兩國政策環境的改變已經扭轉了雙向 FDI 的模式，未來也會持續重塑投資水平和交易形式。

全球前兩大經濟體美國和中國的貿易摩擦升級，勢必影響兩國之間的雙向投資趨勢。但在今年川普政府加碼挑起貿易爭端之前，中國赴美直投的規模就已經驟降了三分之一。

由非營利組織美中關係全國委員會和榮鼎諮詢公司（Rhodium Group）合作發布的美中直投研究報告顯示，2017 年中國在美國的商業投資總價值年增率下滑了 35%，從 2016 年創紀錄的 452 億美元，驟降至 294 億美元，一反過去十年間的快速增長態勢。

（上圖來自《華爾街日報》據本份報告截圖）

其中，去年中國在美國完成的投資或收購交易，基本都是往年宣布過的舊項目繼續進行。全新宣布的投資意向價值銳減了 90%，實際完成的新投資交易價值減少了 74%。由於美國外國投資委員會的干涉，去年約有價值 80 億美元的中國赴美投資被取消，涉及半導體和鋁業公司的收購。

榮鼎諮詢高級研究員、報告作者之一的 Thilo Hanemann 表示，由於美中兩國政治風向均發生改變，預計今年兩國間雙向直投將繼續下滑。2018 年前兩個月，中國在美投資只有 12 億美元，與幾年前相比大幅回落，排隊等候的投資交易數量也創近幾年來最低。

報告指出，去年中國赴美投資的領域集中在房地產、酒店和娛樂業，還有部分交通運輸和基建項目。中國主要控股的公司去年在美直接僱傭 13.96 萬名全職雇員，如果算上中國少數控股的公司，則在美僱傭人數至少會翻倍。去年美國赴中國投資的金額穩定在 140 億美元左右。

美中關係全國委員會會長歐倫斯（Stephen Orlins）表示，過去一年兩國之間投資的負面情緒升溫，投資被拒絕將不利於雙向的資產估值、就業和經濟增速。由於政策環境存在過大風險，兩國企業可能都選擇暫時觀望，不利於今年的投資與收購進展。

報告也警告稱，兩國政策環境的改變已經扭轉了雙向 FDI 的模式，未來也會持續重塑投資水平和交易形式。如果美國只是針對特定國家安全領域從嚴審查，來自中國的投資規模還可能繼續上漲。但若美國設置的投資壁壘過於嚴厲，可能會促使中國轉向歐盟等其他地區投資。

為了與「301 調查」相配合，美國總統川普已經指示美國財政部帶領，擬定限制中國赴美投資敏感技術的草案。報告認為，其他美國的盟友國雖然不會歡迎這些舉措，但也可能為了保護自身利益而「跟風」限制中國的部分對外投資。此前德國和澳洲就對中國大舉投資表達過擔憂。

『新聞來源／華爾街見聞』