台灣主要報紙重要財經新聞 2018年4月11日

台積電昨（10）日公布 3 月營收為 1,036.97 億元，創歷史新高，也是台灣第一家單月營收規模衝上千億元的半導體廠，月增率為 60.4%。不過，受新台幣強勢的衝擊，首季營收以新台幣計價為 2,480.79 億元，季減約 10.6%，未達財測目標。

大陸國家主席習近平昨（10）日宣布，要落實放寬大陸金融業外資持股限制，加快保險業開放進程，使外資保險公司在大陸經營的靈活性和自由度將大幅提高，受益最大應是國內壽險業。

上市櫃公司 3 月營收揭曉，在晶圓代工龍頭台積電領軍下，3 月營收創新高的公司高達 138 家，創近 3 年同期新高，其中不乏重量級企業包括台塑、聯成、南亞科等。



聯合報

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經濟日報

台積 3 月營收創新高

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蘋果日報

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中國時報

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工商時報

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