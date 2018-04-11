全家3月營收年增逾一成 鮮食銷售暢旺帶動

全家 (5903)3 月合併營收為 56.7 億元，較去年同月年增 11.74%，第一季合併營收為 163 億 4881 萬元，年增 10.07%。全家分析，3 月營運關鍵在於如何對應乍暖還寒的氣候型態，鮮食因有效掌握氣溫多變，整體成長約一成，一般商品則受惠於飲料和冰品帶動成長。



鮮食部份，因應春天口味轉變，三明治發動革新，土司切換使用自有麵包廠—福比麵包廠生產之吐司，並縮短製程提高產品鮮度，新品受到消費者青睞，成功帶動相關品群成長近一成五；微波主食系列，則因今年初引進日本平釜炒食機進行炒飯改革，香腸炒飯銷售續航力強，定番品滑蛋牛肉燴飯和甘口咖哩雞飯銷售暢旺，對比去年整體成長超過一成五。



手工甜點系列黑馬崛起，推出季節限定脆皮抹茶雙餡泡芙，網路熱議亦叫好叫座，帶動相關品群成長近五成；吐司蛋糕系列商品則推出視覺系動物紋蛋糕和導入人氣名店方師傅手工餅乾，成功帶動業績成長約二成；麵包部分，福比麵包廠持續推出新品，成長動能來自甜麵包系列受到關注，帶動業績成長超過一成。



一般商品部份，因溫升效應，帶動飲料和冰品成長。冷藏飲料品群整體成長近二成五，主要來自冷藏茶和冷藏奶茶成長；健康運動風潮趨勢持續，水、機能飲料帶動相關品群成長超過一成，此外，鮮乳商品亦成長一成。冰品部分，則發動進口冰品活動，擴大導入獨家日韓夯冰，成功帶動冰品業績成長近五成。



展望 4 月營運，全家將陸續展開春夏輕食商品，開發市場熱門鮮食；另母親節預購進入訂購高峰期，預計可搶下蛋糕旺季商機，可望驅動第二季營運動能。



截至 107 年 3 月 31 日止，全家便利商店總店舖數達 3,175 家。



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