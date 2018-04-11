這家大交易所CEO：相比於聯準會 人們更相信中本聰

摘要：去年底相繼推出比特幣期貨交易的 Cboe 和 CME，未來可能要被 NYSE「搶生意」了。而背後邏輯也很簡單：在紐交所控制方洲際交易所 CEO 看來，人們更信任從未謀面的中本聰，這是一種不可忽視的趨勢。

去年底相繼推出比特幣期貨交易的 Cboe 和 CME，未來可能要被 NYSE「搶生意」了。而這背後的邏輯也很簡單直接：既然和聯準會相比人們更願意相信中本聰，那麼同樣作為交易所就不應排除這種可能性。

紐約證券交易所（NYSE）的控制方——洲際交易所（ICE）CEO Jeffrey Sprecher 近日在彭博電視上表示，人們更加相信科技而不是身邊早已存在的組織，這是一種讓人難以忽視的趨勢。他提到：

我認為現在有一種趨勢難以忽視。

和聯準會相比，人們更加信任一位從未謀面的名叫中本聰的人。

和伴隨著我成長的那些政府機構以及社會相比，人們現在更容易接受科技。

比特幣自 2009 年橫空出世以來，它的發明人中本聰到底是誰，已成為 9 年來最大的謎團。2016 年，一位名叫克雷格 · 賴特 (Craig Wright) 的澳洲學者曾自稱是中本聰，但後來被指盜竊了商業夥伴價值數十億美元的比特幣。今年 2 月媒體報導稱，在他的說法不斷遭到質疑後，賴特決定不再提供進一步證據證明自己是中本聰。

去年 11 月，一位 SpaceX 的前實習生撰文稱中本聰可能就是馬斯克，隨即引發了火熱的討論。不過，馬斯克隨後回應，表示自己並不是中本聰，「有個朋友幾年前給了我比特幣，不過我把它們弄丟了。」

不過中本聰到底是誰根本也並不妨礙比特幣的崛起，伴隨著比特幣的大漲，去年 12 月 11 日芝加哥期權交易所 (Cboe) 比特幣期貨上線交易，比特幣正式迎來走進華爾街的里程碑時刻。12 月 18 日芝加哥商業交易所 (CME) 也推出了比特幣期貨。

『新聞來源／華爾街見聞』