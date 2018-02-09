岱稜1月營收創1年來新高 今年續擴燙金薄膜產能

真空蒸鍍廠岱稜 (3303-TW) 公布 1 月營收 2.13 億元，月增 6.51%，年成長高達 33.16%，創 1 年來新高；岱稜內部統計，1 月真空鍍膜業務營收達 2.01 億元，也創 3 年多來新高，較去年同月成長 42%。公司今年還有擴充產能計畫，新擴充案在今年底全部完成，可望再為營運添動能。

岱稜主要產品為真空蒸鍍燙金薄膜及光電材料，去年營收 22.42 億元，衰退 7.68%，主要是因去年 4 月台南廠火災，造成燙金薄膜產能與銷售受阻，但岱稜主管今 (9) 日指出，去年受損的塗佈機已在今年 1 月底全部修復完成，重新投入量產，預計今年約可較去年增加 15-20% 的產能，為今年營運成長增添動能，且公司今年還有擴充產能計畫，新擴充案在今年底全部完成。

燙金薄膜產品去年占岱稜營收比重達 89%，今年 1 月更提高到 94%，主要是公司決定去年下半年停止 IMR(模內轉印模) 生產，使得光電材料部門營收比重持續下滑，不過光電部門在執行精實計劃後，去年下半年營運已獲得顯著改善。

岱稜去年前 3 季稅後虧損 4051 萬元，每股純損 0.43 元。

岱稜今年營運將以燙金薄膜產品生產、銷售為主軸，並在美國東岸設立經銷據點，後段生產裁切加工及銷售團隊建立也將更加完備，能更貼近市場客戶，擴大在地服務能量。公司將持續投入更多資源促成北美燙金膜市場快速成長，預期 2018 年北美市場銷售額將可望逐季大幅成長。