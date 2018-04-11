聯發科、聯鈞、浩鑫、事欣科、新光金

聯發科 (2454)：受惠大陸智慧手機客戶回籠，手機晶片出貨暢旺，3 月營收月增 58.2%，預期第 2 季合併營收季增雙位數，毛利率逼近 40% 水準，業績將逐季增溫。股價跳空開高，突破 10 日均線，站上 340 元，擺脫外資連 3 賣。 聯鈞 (3450)：3 月營收月增 35.6%，重回成長軌道，在被動光纖 GPON 需求優於預期，加上轉投資捷敏 - KY 貢獻，新切入 3D 感測業務下，法人估計，今年獲利可望挑戰 1 個股本。股價跌深反彈，一度攻上 120 元漲停板，挑戰季線反壓。



浩鑫 (2405)：宣布與昱泉(6169) 換股結盟，跨入電競、物聯網應用領域，換股比例約 1:2，屆時昱泉將持有浩鑫 1.16% 股權、浩鑫持有昱泉 5.34% 股權。激勵雙方股價衝上漲停板，浩鑫鎖住漲停 18.6 元，昱泉則打開 40.55 元漲停板。



事欣科 (4916)：受惠 5 年合約國防大單，以及新一年度博弈專案入袋，3 月、首季營收雙締新猷，第 1 季合併營收突破 20 億元大關，年增 2.05 倍。股價跳空開高，一舉攻上 38.35 元漲停板，有望突破前波高點 39.15 元，再上層樓。



新光金 (2888)：受惠全球股債市在第 1 季達到高峰，投資收益入袋，首季獲利大爆發，自結稅後純益 166.27 億元，EPS 1.58 元，此外，今年將派息 0.35 元、0.15 元股票股利，股利總額 0.5 元，為近 3 年股利新高，推升股價一度突破 12 元。(鄭心丹)



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