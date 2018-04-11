市場誤會大了？中國專家：習近平演說並無新意 美國要的中國沒說

美股周二強漲，市場投資人相信中國國家主席習近平最新的演說，可望緩和中美貿易爭端。不過一些地綠政治專家認為，市場的解讀可能錯了。

據《CNBC》報導，美國智庫戰略和國際中心 (Center for Strategic and International Studies) 中國問題專家 Scott Kennedy 表示，習近平的演說其實沒有什麼新意，大部分以前都提過了。

Kennedy 說，習近平提到了擴大市場准入的漸進步驟，但也僅止於此。如果他想，他可以做出更多重要的承諾，但並沒有。他說：「我認為川普政府會認為這個講話提供的東西太少，而且太慢了。」

Kennedy 表示，中美的相互對抗仍在進行，昨天的演說只是動態的一部分，這將是一場曠日廢時的持久戰。

習近平在博鰲亞洲論壇周二的演說中強調，中國會繼續先前的目標，讓外國人更容易進入中國市場。但習近平並沒有明確要解決與美國的貿易爭端。就關稅部分來看，北京確實有所讓步，預計大幅降低汽車關稅，並加大對知識產權保護的執法力度。

在習近平表態後，標普 500 指數周二收盤上漲 1.67%，福特及通用汽車的股價分別揚升近 1.8% 及 3%，中國是通用汽車最大的零售市場。

S&P 500 日線走勢圖 (今年以來表現)

儘管市場興奮，諮詢公司歐亞集團 (Eurasia Group) 仍舊選擇了更為冷靜的觀點。他們發表報告認為，習近平提出的內容中國早已承諾，而且沒有解決美中關係中的互惠問題，因此評估，這些內容不足以阻止美國推進關稅。

報告認為，降低汽車關稅，無法改變美國汽車公司的命運，而保護知識財產只是一個平淡的承諾，美國更關注的是中國對「中國製造 2025」的官方支持及其他的產業保護政策。