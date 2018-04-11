愛康醫療(01789-HK)1.84億購髖關節塗層業務

愛康醫療(01789-HK)公布，直接全資附屬公司AKMedicalOverseasLimited以1673.2萬英鎊(約1.84億港元)收購JRIOrthopaedicsLimited全部股權。

JRIOrthopaedics主要從事設計、製造及供應骨科植入物及相關工具業務，是世界上最早開發及生產羥基磷灰石塗層髖關節植入物的骨科公司之一，該塗層可以使病人的骨骼實現生物固定並改善植入物的壽命。除髖關節植入物外，JRIOrthopaedics亦開發及銷售肩關節植入物產品，並提供一系列生物性骨材料。

JRIOrthopaedics已就其「Evolution」系列產品、「Securus」翻修系列產品、陶瓷頭及陶瓷內襯產品已獲國家食品藥品監督管理總局頒發註冊證。收購事項完成後，集團將同時開發「JRI」及「愛康」兩個品牌。集團以「JRI」品牌推出創新產品將允許集團於中國骨關節植入物市場快速增長的利潤中分一杯羹，及進一步升級集團高端市場的產品組合及提升集團產品的整體競爭力。同時，集團將借助目標公司的研發能力成建立海外研發中心並成立組建中英兩國雙研發中心，以加強集團的研發能力。

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