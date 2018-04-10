電信獲利出爐 台灣大奪3月、首季獲利雙冠王

電信三雄 3 月自結獲利出爐，台灣大 (3045-TW) 以 3 月 EPS0.44 元、首季 EPS1.28 元，奪下獲利雙冠王，達成第 1 季財測目標 108%；中華電 (2412-TW)3 月 EPS0.35 元、首季 EPS1.12 元居次；遠傳 (4904-TW)3 月 EPS0.25 元、首季 EPS0.75 元。

台灣大今 (10) 日公布 3 月自結合併營收 99.3 億元，EBITDA 為 27.5 億元，營業利益 16.1 億元，稅後純益 11.9 億元，EPS0.44 元；累計今年前 3 月合併營收 303.1 億元，EBITDA 為 81.7 億元，營業利益 47.4 億元，稅後純益 34.8 億元，EPS 為 1.28 元。



台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，第 1 季在電子商務及行動加值服務的帶動下，合併營收較去年同期成長 5%，若以適用 IFRS 15 前之國際會計準則，並排除非屬台灣大用戶相關的國內漫遊影響，首季 EBITDA 較去年同期增加 4%，維持穩定成長。

中華電公布 3 月合併自結營收 174.9 億元，營業成本及費用 141.4 億元，營業淨利 32.9 億元，稅前淨利 33.9 億元，歸屬於母公司業主淨利 26.9 億元，每股純益 0.35 元；累計今年首季營收 536.4 億元，營業淨利 109.5 億元，稅前淨利 110.9 億元，歸屬於母公司業主淨利 87.3 億元，每股純益 1.12 元；與第一季財測相較，營收、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率都出現些微落後。

中華電指出，因應今年 1 月 1 日起適用 IFRS15 公報，選擇採用修正式追溯，造成 3 月合併營收減少 1.1 億元，營業成本及費用增加 0.6 億元，營業淨利減少 1.7 億元，稅前淨利減少 1.7 億元，歸屬母公司業主淨利減少 1.4 億元。

中華電表示，截至 3 月底止，光世代寬頻用戶數達 356.9 萬戶，60Mbps 以上的客戶數 189.9 萬戶，其中，100Mbps 以上客戶亦達 131.8 萬戶。MOD 客戶數達 170.5 萬戶。行動上網客戶持續成長，達 848.3 萬戶，帶動行動加值占行動服務營收比重達 60.2%。

遠傳 3 月合併總營收 72.86 億元，合併 EBITDA22.89 億元，稅後純益 8.18 億元， EPS 0.25 元；累計今年前 3 月合併總營收 216.67 億元，累計合併 EBITDA68.1 億元，稅後純益 24.53 億元，EPS0.75 元。

遠傳發言人郎亞玲表示，積極尋找跨界合作夥伴發展創新服務，希望提供消費者更多元的選擇，日前宣布與健身工廠合作健身專案，短短推出一周，市場反應熱烈，帶動健身工廠預約體驗的人數成長超過 10%；與 Gogoro 合作的超級騎機專案今年第 1 季業績較去年同期成長 1 倍，時序進入傳統銷售旺季，非手機專案銷售狀況將可持續增溫，帶動業務及營收成長。