4月電視面板價格續跌 65吋約10美元幅度下降

根據群智諮詢 (Sigmaintell) 調查顯示，4 月全球電視面板需求動力偏弱，但面板廠仍維持較高的產能稼動率，各尺寸呈現持續性供過於求，面板價格維持下降趨勢；各尺寸中以大尺寸的 65 吋降幅最大，預計 4 月維持約 10 美元幅度下降。

群智諮詢表示，北美市場管道庫存依然偏高，中國市場雖然終端展開積極的價格促銷，但需求恢復依然緩慢，品牌備貨保守，另外，中美間的貿易摩擦正在加劇電視面板市場的波動。

群智諮詢強調，總體來說，4 月全球電視面板需求動力偏弱，同時，面板廠商維持較高的產能稼動率，各尺寸呈現持續性供過於求，面板價格維持下降趨勢；各尺寸價格表現部分，根據群智諮詢調查顯示，32 吋、40 吋及 55 吋預計 4 月價格下降 3 美元，為降幅較小的尺寸，但大尺寸的 65 吋跌幅最大。

群智諮詢分析，32 吋電視面板供需過剩，3 月下降 3-4 美元，預計 4 月維持 3 美元幅度下降；39.5-43 吋需求動力不足，預計 4 月 40 吋面板價格下降 3 美元，43 吋電視面板價格維持 5 美元幅度下降。

49-50 吋方面，終端需求疲弱，面板庫存持續高水位，預計 4 月維持 4-5 美元的幅度下降；55 吋方面出貨動能不足，預計 4 月價格下降 3 美元；大尺寸方面，65 吋供需過剩，預計 4 月價格維持約 10 美元幅度下降。

第 2 季新增產線陸續量產且持續增加，帶動電視面板產能成長，在需求疲弱及庫存增加等多重壓力下，面板廠競爭更激烈，群智諮詢認為，去年第 2 季開始面板價格持續下跌，到今年第 1 季度末很多主流尺寸價格逐漸接近總成本，如果面板價格持續下跌，面板廠的獲利將面臨嚴峻挑戰。