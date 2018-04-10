〈諾基亞攻手機版圖〉鴻海當靠山 Nokia智慧型手機市場動作頻頻

Nokia 手機重回市場 1 年，去年交出全球銷量 7000 萬支的成績，除了功能型手機之外，智慧型手機也在快速成長中，今年同樣將雙管齊下搶攻市占版圖，其中在復刻版手機上也多有著墨，MWC 亮相的香蕉機 Nokia 8110 經典復刻版外傳將在 5 月上市，目前全球都在搶貨中，而台廠除鴻海 (2317-TW) 受惠外，閎暉 (3311-TW) 吃下鍵盤訂單，營運也可望受惠。

HMD Global 台灣、香港及澳門地區總經理翟治豪今 (10) 日證實，正在積極爭取 Nokia 8110 經典復刻版來台上市，由於零組件供貨緊俏，目前量還不夠，全球各地都在搶貨中，訂單相當熱絡，確定上市日期也還未敲定，對是否可在 5 月上市，他語帶保留，表示也可能會晚一點才在全球上市。

HMD Global 攜手鴻海 (2317-TW) 旗下富智康 (FIH) 去年讓 Nokia 重回手機市場，HMD 主導設計、行銷及銷售，富智康負責研發及製造，去年以來已推出 11 款手機，行銷 80 個國家，去年全球手機銷量包含功能手機及智慧手機共達 7000 萬支，其中大多數為功能手機，取得功能手機領導地位，今年同樣將有很好的產品組合搶進市場，預期智慧手機將有不錯的成長。

今年 MWC 展前，HMD 一口氣發表 5 款新機，涵蓋高中低階價格帶，展現強烈的企圖，其中香蕉機 Nokia 8110 經典復刻版同步現身，供應鏈包括組裝廠鴻海旗下富智康，還有拿到鍵盤訂單的閎暉可望直接受惠。