Q2電視面板價格恐續跌 面板廠獲利有壓

面板價格去年第 2 季開始下跌，研調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 指出，今年第 1 季全球電視面板出貨表現疲弱，供需明顯過剩，價格降幅擴大，預計第 2 季供需形勢也不樂觀，價格將持續下滑；而由於第 1 季末很多主流尺寸價格逐漸接近總成本，若第 2 季面板價格持續下跌，相關面板廠包含友達 (2409-TW) 與群創 (3481-TW) 等，獲利恐將面臨挑戰。

根據群智諮詢資料顯示，第 1 季全球液晶電視面板出貨數量預計為 6450 萬台，相較去年第 4 季品牌廠積極備貨，第 1 季受北美市場庫存高、中國市場銷售不如預期、面板價格下滑等因素影響，品牌廠備貨節奏明顯放緩，出貨表現疲弱，連帶使得庫存水位提升。

以尺寸別來看，受新興市場對世界盃備貨帶動，第 1 季 32 吋面板備貨積極，出貨比重增加，39-50 吋出貨缺少力道，占比降低；而受北美出清庫存影響，65 吋等大尺寸面板出貨表現不如預期，占比維持 4.4%，整體由於小尺寸占比增加，第 1 季全球液晶電視面板平均尺寸停滯，較去年第 4 季並未向上成長。

群智諮詢指出，第 1 季雖然部分面板廠商歲修損失部分產能，但大部分高世代線仍維持較高產能利用率與產出水準，面板廠庫存增加，預計到 3 月底面板廠整體庫存將增加到近 2 周警戒水位，庫存水位走高；估第 2 季供需形勢也不樂觀，價格將持續下降，大尺寸需求將是主要的牽動關鍵。

第 2 季新增產線陸續量產且持續增加，帶動電視面板產能成長，在需求疲弱及庫存增加等多重壓力下，面板廠競爭更激烈，群智諮詢認為，去年第 2 季開始面板價格持續下跌，到今年第 1 季度末很多主流尺寸價格逐漸接近總成本，如果面板價格持續下跌，面板廠的獲利將面臨嚴峻挑戰。