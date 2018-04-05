〈Q2產業景氣展望〉電視面板價格有雜音 手機可望季初率先反彈

今年第 1 季電視面板價格持續下跌，尤以兵家必爭的 65 吋電視面板跌幅最重，WitsView 研究副總邱宇彬指出，面板價格已連跌 9 個月，第 2 季跌幅仍無法收斂，目前仍維持第 2 季止跌預期；而手機面板近來在全螢幕需求帶動下，可望在第 2 季初率先止跌反彈。相關手機面板廠營運，可望同步受惠。

邱宇彬認為，目前需求受品牌觀望影響，尤其是三星並未大力備貨，連帶中國品牌廠也跟著保守，需求何時回升將連動大尺寸電視面板止跌的時間。

邱宇彬表示，今年第 1 季在各品牌調庫存的情況下，原本預期第 2 季將有回補買盤，但因終端銷售不理想，三星態度觀望並未大力備貨，中國品牌廠包括 TCL、海信等也跟著三星的動向維持觀望，造成第 2 季備貨需求並不明朗。

他說，第 1 季電視面板出貨雖較去年第 4 季少 8%，但較去年同期成長 10%，顯示品牌有在拉貨，買氣仍然維持，現在最大問題在需求，由於三星去年電視出貨 4300 萬台，較前年 4800 萬台減少 10%，因此影響今年的態度。

邱宇彬指出，電視面板價格在第 1 季持續下滑，以各尺寸來說，55 吋降幅約 3%，65 吋降幅約 12-13%，43 吋降幅約 10-12%，65 吋跌幅最重，目前看來，第 2 季跌幅沒法收斂，4 月短期回溫可能性不大，也因此對面板廠來說，獲利壓力加大。

邱宇彬強調，目前仍維持電視面板第 2 季下旬報價有機會觸底的預期，但要觀察 5、6 月需求，如果到季底備貨還是沒起色，今年電視出貨量可能要再下修，如果需求回升，面板價格跌幅可望止住。

相較於大尺寸電視面板需求有待觀察，小尺寸電視面板價格可望更快止跌反彈，邱宇彬表示，今年全螢幕智慧手機的需求看好，從去年第 4 季到今年第 1 季手機採購弱，但預估今年全螢幕手機占比將從去年的 8% 增到今年的 44-45%，可望推升需求，前 2 季各廠沒有採購動作，預期第 2 季將開始啟動，連帶使手機面板買格有機會提早止跌反彈。