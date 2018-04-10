美股盤中─習近平緩和貿易戰擔憂 道瓊大漲逾520點

中國國家主席習近平說，他將致力開放中國經濟。該談話減緩了貿易戰擔憂，美國股市中場大幅上漲，道瓊大漲逾 520 點。

習近平週二討論了進一步開放中國經濟的計畫，措施包括降低汽車進口稅，保障外國團體合法的智慧財產權，及降低其他消費產品稅率。

台北時間 23:41

道瓊工業平均指數上漲 527.35 點或 2.20% 至 24506.45。

Nasdaq 指數上漲 133.17 點或 1.92% 至 7083.51。

S&P 500 指數上漲 48.90 點或 1.87% 至 2662.06。

分析師說，看看習近平的演說，具有和解意味，感覺有意降低衝突。這正是市場想要的。問題是中國的改革進展緩慢。

美國汽車股上漲。福特股價上漲 2.4%，通用與特斯拉分別上漲 2.1% 與 4.4%。

習近平的演說似乎也拉抬了海外股市氣氛，歐洲股市與亞洲股市均上漲。近來，因擔憂美國與中國發生貿易戰，投資人感到謹慎。

週一，華爾街走勢宛若雲霄飛車。道瓊早場大漲逾 400 點，而後又清除大部份的漲幅，美國政府內部政治動盪，撼動了股市氣氛。

週一，聯邦調查局人員搜索川普總統私人律師 Cohen 的紐約辦公室與住所。根據 NBC 報導，幹員在找尋 2016 年大選前，Cohen 支付 13 萬美元予脫星 Stormy Daniels 的證據。

臉書的個資醜聞持續延燒，社會媒體股與科技股持續為焦點。週二，預期祖克伯將在參院進行聯合聽證會。聽證會前，臉書股價上漲 1.6%。