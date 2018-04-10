友達首季營收744.4億季減7.7% 創近8季新低

友達 (2409-TW) 今 (10) 日公布 3 月合併營收 255.5 億元，月增 12.7%，年減 17.7%，累計今年第 1 季合併營收 744.4 億元，季減 7.7%，年減 15.9%，為 2016 年第 1 季以來、近 8 季低點；在面板價格跌勢未止下，法人預期第 2 季面板廠獲利恐將面臨壓力。

友達統計 3 月整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等約 1006 萬片，月增 11.8%；中小尺寸面板出貨量約 1728 萬片，月增 36.6%。



今年第 1 季大尺寸出貨量約 2858 萬片，季減 0.2%，年增 5%；第 1 季中小尺寸出貨量約 4657 萬片，季減 0.8%，年增 27.8%。

友達原本在法說會中預估首季大尺寸出貨季減約 4-6%，中小尺寸出貨季減約 7-9%，實際營運表現較原法說會預期優，預計 4 月 26 日將召開法說公布首季財報；法人推估，友達首季毛利率約 11.9%，營益率 4.7%，稅後純益 26.1 億元，每股純益 0.27 元。

友達去年第 4 季毛利率 13.9%，為 2016 年第 2 季來新低，營業淨利率 7.1%，稅後純益 42 億元，連續 6 個季度獲利，每股純益 0.44 元；累計去年全年稅後純益 323.6 億元，創 10 年新高，連續 5 年獲利，每股純益 3.36 元。

法人指出，造成面板廠首季營收衰退，主要是因為市場需求清淡，加上面板價格下跌，在第 1 季面板價格持續下跌、營業規模減少影響，面板廠營益率恐下滑至低個位數，3 月僅剩低利潤空間，目前看來，4 月情況並沒有比第 1 季好太多，如果價格持續下滑，不排除 5、6 月恐有單月赤字的可能。