【華冠投顧】強勢族群拉回整理、高檔震盪換手再上

鍾騏遠 分析師

今天台股中小型類股震盪非常激烈，很多寶寶都被嚇死。不過，外資透過拉抬金融股，來把指數推到季線之上，量能進一步的擴大，由於位階已經高於季線、半年線扣抵值，所以是否跟隨月線扣抵向上，已經不那麼重要。後續指數如果能夠沿季線向上整理，在季線上揚的前提之下，緩步向上也不見得是壞事。

目前國際股市正處於美中關稅貿易的「口舌爭論期」，雙方在這個過程當中，將慢慢建立起合理談判空間。因此，全股市震盪期間將拉長到 5 月中旬。目前美國就業率低、薪資緩步向上增加，短線經濟仍在穩健成長中。不過，減稅與降低貿赤字是川普當初的競選政見，是否影響美國經濟成長，仍有待長線觀察。

今天的強勢個股，多數都是跌深反彈的類型，包括底部上漲以來已超過百元的 (3406) 玉晶光，帶動整體二線光線出現輪動買盤。(3272)東碩也從年線之下，一字漲停、跳升到年線的位階。以及跟隨工具機 (2049) 上銀、(1597)直得大漲的 (8374) 羅昇，也有長黑突破半年線的表現。

風力發電與生技製藥今天皆開始出現震盪，(3708)上緯投控、(2013)中鋼構、(9958)世紀鋼、(2208)台船等，出現長黑拉回或震盪；生技方面則有 (6461) 益得、(1795)美時、(4130)健亞、(4123)晟德等大幅度拉回。原則上，強勢股不易出現尖頭反轉，行情震盪整理之後，仍有機會帶量向上。

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