健鼎去年汽車板營收亮眼創高 今年向上挑戰百億元

PCB 廠健鼎 (3044-TW) 去年營收以 458.19 億元創歷史新高，年增 5.3%，其中汽車板的營收達 92.55 億元，也同步創下歷史新高紀錄，年增 11.31%，法人估健鼎今年汽車板營收，可望挑戰 100 億元關卡。

健鼎自 2012 年進入開發汽車板，銷售比重在去年也正式突破 2 成。健鼎持續看好汽車板市場成長性，將調整本身接單結構，健鼎主管指出，未來湖北仙桃廠不排除也投入汽車板的生產行列。

目前台商 PCB 廠布局汽車領域，以敬鵬 (2355-TW) 產能最大，占該公司營收比重達 73%，敬鵬在全球汽車板市場市占率達 13%，為了掌握未來需求，敬鵬也針對江蘇常熟廠計畫進行產能擴充。

健鼎去年稅後純益達 43.66 億元，年增 22.19%，每股純益為 8.31 元，是健鼎僅次 2010 年以來，獲利歷史次高紀錄。

健鼎去年產品比重來看，汽車板占營收 20.2% 最高，其次為手機等行動裝置用板占 19.4%，光電板占 16.5%，伺服器及基地台板占 14.3%，記憶體模組應用占 11.5%，硬碟板占 7.5%，NB 應用占 5.6%，其他占 5%。

健鼎湖北仙桃廠在去年第 4 季增加每月 60 萬呎新產能，仙桃廠總產能已增至每月 180 萬平方呎，健鼎總產能為每月 900 萬平方呎。

健鼎今年 1 月營收達 43.63 億元，創單月新高，初估 2 月將超過 30 億元，累計前 2 月營收至少 73.63 億元，年增逾 10.27%，法人估計，健鼎今年首季營收將達 110 億元，可望創歷年來同期新高。