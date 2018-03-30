玉晶光生產良率提升 2月EPS 0.39元 較去年同期轉盈

光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 今 (30) 日應主管機關要求公布 2 月自結獲利，稅後純益 3888 萬元，較去年同期稅後虧損 5326 萬元虧轉盈，單月每股純益 0.39 元。

玉晶光 2 月營收 4.16 億元，月減 46.18%，年增 18.22%，累計前 2 月營收 11.9 億元，年增 22.77%，對於 2 月獲利表現，玉晶光主管指出，是因生產良率提升所致，而對於市場傳公司接獲華為手機鏡頭訂單，玉晶光則表示，不評論客戶事宜。

玉晶光去年第 4 季獲利以 5.79 億元創新高，單季賺回超過半個股本，全年稅後純益 10.48 億元也創新高，每股純益 10.5 元，該公司董事會決議，擬對去年盈餘每股分配 3.5 元現金股利。

玉晶光除去年業績表現亮麗並轉虧為盈賺回 1 個股本，董事會也決議每股擬配發 3.5 元現金股利，是該公司近 5 年來首度配發股利，盈餘配發率為 33.33%。

玉晶光去年營收 80.08 億元，毛利率 40.85%，年增 16 個百分點，稅後純益 10.48 億元，較上一年淨損 1.54 億元轉虧為盈，每股稅後純益 10.5 元。玉晶光去年稅後純益也創掛牌以來新高。