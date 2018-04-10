港交所擬將收市後交易時段延至翌日零晨3時

港交所宣佈，擬於2018年5月14日於收市後交易時段(T+1時段)推出股票指數期權合約；並於第四季將T+1交易時段由翌日凌晨1時延長至翌日凌晨3時。

公佈指出，香港交易所收市後交易時段推出五周年，）自2013年推出後，該時段的成交量在過去五年增長近12倍至逾83,000張合約。T+1時段給予投資者機會，應對香港日間交易時段後發生並影響市場走勢的重大消息。85%期交所參與者於T+1時段參與交易。

T+1時段成交量於日間交易時段成交量的佔比，更由20132年的4% 大幅增加至今年目前為止1的20%。

過去五年，T+1 時段曾經歷多個重大海外事件。股票指數期貨於今年2月6日在T+1 時段創下184,397張合約的成交量新高，並於2月14日錄得佔日間交易時段成交量達41% 的紀錄。美國標準普爾500指數在上述兩日均錄得較大升幅。香港交易所的旗艦人民幣貨幣產品－美元兌人民幣（香港）期貨－亦於2018年3月29日創下T+1 時段6,049張合約的成交新高。

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