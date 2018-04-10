去年製造業營收創歷年次高 今年首季可望連續6季正成長

經濟部統計處今 (10) 日公布去年製造業營收統計，去年第 4 季製造業營收 7 兆 5280 億元，季增 11.5%，年增 6.2%，連 5 季正成長；全年營收 26 兆 7160 億元，在歷年排名第 2，年增 5%；展望今年第 1 季製造業營收，預期將較去年第 4 季下滑，但年增率可望持續正成長，挑戰連續 6 季正成長。

統計處指出，去年製造業營收創下歷年次高，去年第 4 季製造業營收則是創歷年單季新高，今年第 1 季，因部分製造業進入傳統淡季，加上農曆春節工作天數減少，預估第 1 季製造業營收將較去年第 4 季下滑。

統計處表示，隨著高效能運算、物聯網、車用電子等應用擴增，可望減少半導體相關供應鏈的淡季效應，加上全球景氣穩健成長及國際油價、鋼價回升，都有助塑化及鋼鐵營收走揚，年增率可望持續正成長。

電腦電子及光學製品業去年第 4 季營收 2 兆 9417 億元，年增 9.4%，為歷年單季新高，主因國際行動裝置大廠推出新機，激勵買氣，帶動組裝代工廠營收增加；全年營收 9 兆 2001 億元，年增 3%。



電子零組件業去年第 4 季營收 1 兆 4085 億元，年增 1.7%，主因行動裝置推陳出新，加上車用電子、虛擬貨幣採礦需求等新興應用擴增，帶動積體電路業營收成長，但受面板價格下跌影響，抵消部分成長力道；全年營收 5 兆 3049 億元，年增 3.6%。



化學材料業去年第 4 季營收 5382 億元，年增 9%，主因國際需求回升，加上原油價格較去年同期上漲 25%，推升石化原料及泛用樹脂等產品報價上揚；全年營收 2 兆 336 億元，年增 11.5%。



石油及煤製品業去年第 4 季營收 3934 億元，年增 7.4%，主因國際油價上漲，推升汽柴油及燃料油等成品價格所致；全年營收 1 兆 5573 億元，年增 15.9%。

基本金屬業去年第 4 季營收 3247 億元，年增 6.6%，主因全球景氣回升需求增加，加上銅、鋁等基本金屬及鋼品價格較上年同期上揚，激勵下游廠商提貨意願；全年營收 1 兆 2,608 億元，年增 14.1%。



金屬製品業去年第 4 季營收 3177 億元，年增 8.7%，主因部分業者遊戲機殼製造及組裝業務出貨增溫所致；全年營收 1 兆 1822 億元，年增 11.1%。

機械設備業去年第 4 季營收 2815 億元，創歷年單季新高，年增 13.8%，主因滾珠螺桿、線性滑軌及智慧自動化設備需求攀升所致；全年營收 1 兆 504 億元，年增 7.6%。