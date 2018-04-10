邑錡首季營收與去年相當 Q2推出新產品挹注業績

縮時攝影機大廠邑錡 (7402) 公布 3 月合併營收達 4456 萬元，月成長 51.1%，年減 13.63%；累計首季營收達 1.07 億元，由於受農曆春節工作天數較少、新台幣升值等不利因素干擾之下，較去年同期微幅上升 1.39%。邑錡表示，3 月營收受惠「產品設計＋製造量產」效益發酵，訂單出貨穩定挹注；另一方面，自有品牌 OBM 業務在旗下多款縮時攝影、數位電子貓眼新品持續於全球主要國家積極參展推廣，整體銷售表現不俗，特別是電子貓眼系列相機銷售較去年同期翻倍成長，隨著步入第二季出貨旺季，預期整體營運可望持續成長。



根據 IDC(國際數據資訊) 最新統計，隨著國際知名品牌相繼加大投入智慧家庭領域布局，預估 2022 年全球智慧家庭裝置出貨量可達 9.4 億台，其中，智慧居家安控領域至 2022 年將以每年保持 23% 高年複合成長率之速度，帶動整體市值自 2017 年的 42.71 億美元至 2022 年明顯翻倍至 121.37 億美元龐大市場商機。



邑錡指出，看好智慧家庭市場趨勢明確，將有助於帶動旗下自有品牌 Brinno 數位電子貓眼良好銷售動能，今年第一季度數位電子貓眼相機營收比重較去年同期的 3.8% 攀升至 8.0%，可望隨著智慧家庭市場規模擴大，帶動數位電子貓眼銷售優於整體產業的成長表現。



展望第二季，邑錡看好旗下創新 ODM 業務客戶擴大訂單出貨與自有品牌 OBM 業務的銷售表現，整體營運表現可望升溫。



邑錡表示，隨著國際知名大廠搶奪智慧家庭市場的雄心與積極布局，智慧家庭市場進入了高速發展、整合階段，包括亞馬遜購併 Ring 且投資 Ecobee、Google 加強整合旗下 Nest，以及蘋果 HomePod 上市等，邑錡以具有市場區隔特色、專利保護優勢的新產品切入市場，爭取做大做強，帶動 Brinno 品牌於全球智慧家庭市場占有率持續提升。



邑錡預計第二季度起陸續推出 Brinno 新一代縮時攝影產品以及相應配件，除再深化原有建築工程的解決方案外，亦進一步以新增功能的優勢來提升用戶體驗，擴大縮時攝影應用範圍，發展出 Brinno 縮時攝影相機的新應用市場，帶動未來良好銷售表現。其次，在創新 ODM 業務方面，邑錡持續積極與科技一線大廠共同研發新款產品，進一步取得國際知名品牌億元級大型專案訂單，可望於上半年陸續出貨，為公司整體營運帶來正面效益。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』