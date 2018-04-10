〈博鰲論壇台受惠〉擴大開放金融業 證券業樂看合資空間 惟全資全照可能性低

中國國家主席習近平今 (10) 日出席博鰲論壇開幕式宣示，將擴大中國的開放尤其是金融業，台灣證券業內人士對此表示，資本市場只要開放就是好事，期待後續細節可開放台灣券商有更大與中國券商合資的空間，而台證券業最希望能取得全資全照資格，但實際上可能性相當低。

習近平提出 4 項重大舉措，第 1 項即為大幅開放市場准入，在服務業特別是金融業方面，去年底宣布的放寬銀行、證券和保險行業外資股比限制的重大措施要確保落地，同時也提出要加快保險行業開放進程，放寬外資金融機構設立限制，擴大外資金融機構在華業務範圍，拓寬中外金融市場合作領域。

國內券商業者指出，只要是資金開放，都是好事，由於目前僅是大方向政策宣示，期許後續細節可更大幅度開放一些台灣券商與陸資券商的合作空間。

券商表示，儘管在中國競爭非常激烈，若中國大幅開放市場，未來國內券商前進中國開辦各項相關業務後，發展空間就會很大，坦言實際上國內券商都希望可以過去。

據悉，目前國內券商在中國均無實質業務，最多僅設立代表處進行市場研究，或協助承銷辦理回台上市櫃的 KY 案。

目前有望實質插旗中國市場的僅統一證 (2855-TW) 和元富證 (2856-TW)，其中，統一證去年通過金管會核准，成為首家赴中國參股投資證券公司的證券商，與廈門金圓投資集團於合資設立全牌照證券公司，由統一證持股 49%。

而元富證日前也宣布與福建省投資開發集團有限責任公司簽訂新設合資證券公司合作備忘錄，由元富證持股 49%。

統一證與元富證皆透過福建自貿區規定搶下唯二的 2 張門票，究竟未來中國是否進一步放寬國內券商到對岸發展業務，國內業者高度關注，不過券商坦言，以目前中國對香港開放的狀況來看，合資案中，非陸資持股要過半的機會還是不大。