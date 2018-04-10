百和連遭美系外資調評至減碼 目標價下修到67元

黏扣帶及鞋材大廠台灣百和 (9938-TW) 自 3 月以來兩度遭美系外資調降評等並明顯下修目標價，最新評等由持平降為減碼，目標價並下修到 67 元，利空打擊下，百和股價今 (10) 日重挫逾 8%。

百和股價今年以來由波段高點的 133 元下跌到今日盤中 74.5 元，跌幅逾 4 成。

百和日前董事會通過去年財報稅後純益 16.2 億元，獲利創新高，每股純益 5.44 元，該公司董事會決議擬對去年盈餘配發 3 元現金股利，此盈餘配發率引發日系外資不滿，對台灣百和評等為「持平」。

而美系外資最新報告指出，由於百和首季營收 28.94 億元年增率僅 3.38%，低於原先預期 9% 成長幅度，因此評等百和為減碼，目標價下修到 67 元，這也是美系外資連續 2 次調降評等。

台灣百和去年財報營收 117.48 億元，年增 10.5%，毛利率 40.05%，年增 0.74 個百分點，稅後純益 16.2 億元，創新高，年增 8.7%，每股純益 5.44 元。

台灣百和董事會決議擬對去年盈餘配發 3 元現金股利，盈餘配發率為 55%，相較於 2012-2016 年配發率 52-66% ，因此今年配發率屬於低檔。

台灣百和獲利主要動能來自鬆緊帶、鞋帶、織帶及射出鉤等訂單穩定成長，同時，高毛利梭織一片式雙面繡布，及四面彈性針織鬆緊帶訂單。