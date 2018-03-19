台灣百和股利、獲利能見度 兩外資持保留看法

黏扣帶及鞋材大廠台灣百和 (9938-TW) 日前董事會通過去年財報稅後純益 16.2 億元，獲利創新高，每股純益 5.44 元，該公司董事會決議擬對去年盈餘配發 3 元現金股利，但此一盈餘配發率引發日系外資不滿，最新對於台灣百和的評等為「持平」。

台灣百和股價自波段高檔的 133 元下跌到 3 月 16 日收盤價 81.5 元，波段跌幅已達 38.72%，而美系外資今天的最新報告，同樣對於台灣百和的股價評等為為「持平」，並未建議加碼。

台灣百和去年財報營收 117.48 億元，年增 10.5%，毛利率 40.05%，年增 0.74 個百分點，稅後純益 16.2 億元，創新高，年增 8.7%，每股純益 5.44 元。

台灣百和董事會決議擬對去年盈餘配發 3 元現金股利，盈餘配發率為 55%，相較於 2012-2016 年配發率 52-66% ，此次配發率屬於低檔，日系外資認為股利低於市場預期的 3.4-3.6 元配發水準。且對於台灣百和今年的本業獲利能見度也持保留看法。

百和的 3 元現金股利，相對於股價的現金殖利率約 3.68%，外資也認為缺乏吸引力。

台灣百和獲利成長，主要動能來自鬆緊帶、鞋帶、織帶及射出鉤等訂單穩定成長，同時，高毛利梭織一片式雙面繡布，及四面彈性針織鬆緊帶訂單，也對獲利帶來挹注效果。