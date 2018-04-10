釩流電池企望馬斯克的一句話 讓它能加入儲能電池市場競賽

釩需要馬斯克 (Elon Musk) 或全球電池市場的另一個重要參與者來發揮臨門一腳作用，以便能與鋰和鈷等其他儲能組件共享金屬狂熱。

「如果獲得那種推崇，我們就加入競賽了。」澳大利亞釩業公司董事總經理 Vincent Algar 在香港礦產會議上接受採訪時說。該產業需要特斯拉公司 (TSLA-US) 或松下公司 (6752-JP) 一句話：「我們喜歡釩流電池，除了鋰離子電池之外，我們也想製造它們。」他說。

去年，全球最大的鋰離子電池創下最短時間紀錄被安裝在澳洲，此前，億萬富翁馬斯克成功打賭他可以通過部署他的特斯拉技術來彌補電力尖峰缺口，幫助解決澳洲的能源危機。

主要用於煉鋼的釩也可用於生產工業規模的電池，主要用於平衡風能等可再生能源的日常峰值和谷值。根據 BMO 資本市場的數據，這個有助開發綠色能源的動向可能會創造一個新的市場，並開始爭奪供應。

Algar 表示，釩流電池堅固耐用，可以在各種溫度下運作，並且不會內部衰退，他希望該公司在西澳大利亞的 Gabanintha 計畫至少 20% 的產量能進入電池市場。

由於全球最大鋼鐵生產商中國的需求激增，釩庫存正在下降，價格自 2016 年年中以來一直在上漲。

Algar 表示，可行性研究預計將於 2018 年年中完成，公司將於 2019 年年中開始籌資並建設其工廠，資本支出為 3.5 億澳元（2.7 億美元）。他說，生產可能在 2021 年初開始。

澳大利亞釩業公司預計產量約為 5000-6000 噸，占全球市場約 5-6%，而粉狀的五氧化二釩產量則超過 10000 噸。

碾碎的釩礦石 （圖: AFP）

目前儲能的主流形式是鋰離子技術，但釩流電池有其優勢。它們使用年限更長，可以反復充電和放電，而不會有任何顯著的性能下降。它們也很容易回收利用，並且只要空間不是問題，任何計畫皆可適用。

據《彭博》新能源財經報導，釩流電池的使用受到材料成本和維護成本以及低能源密度的阻礙，與一些替代化學品相比，需要更多儲存能量的空間。

Algar 說，讓釩得到大眾認可仍然很難，「試圖將釩流電池賣給一個認為只有鋰電才能解決世界上的問題的人，實在是太困難了。」