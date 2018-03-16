超越馬斯克 金屬大亨要在南澳大利亞興建全球最大鋰電池廠

GFG（古普塔家族集團）聯盟旗下的 Simec Zen Energy 公司將在澳洲南澳大利亞州的奧古斯都港興建一座 120 兆瓦（MW）的鋰離子電池廠，儲能容量將超過特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在同州建廠的 100 兆瓦。

南澳州總理周五宣布，該廠雖然還未有完工時間表，但預定的電池容量 120 兆瓦將創下紀錄，不但超過馬斯克的鋰離子電池廠，也超過南韓預定蓋的電池廠。

馬斯克去年底在南澳大利亞建成全球最大的鋰電池組，儲能容量為 100 兆瓦，可供 3 萬戶家庭一小時用電，啟用幾周後，並曾創下世界紀錄，在 140 毫秒內將 100 兆瓦的電子輸送到國家電網，遠超過傳統發電站的需 30 分鐘到 1 小時的速度。

GFG 聯盟是一個集工業、能源、自然資源和金融服務為一體的國際集團，其掌門人為 Sanjeev Kumar Gupta，是一名印度裔的英國商人，除了創立了 SIMEC 集團，同時也是自由之家 (Liberty House) 的創辦人，2017 年，自由之家的年營業額達到 70 億美元。

GFG 去年在澳大利亞的鐵礦山增加鋼鐵業務，新建電池廠將為 Whyalla 鋼廠的 200 兆瓦太陽能發電場提供電力。 Simec Zen 希望這項「大電池」計畫能夠提供電網穩定性，此外若再發生類似 2016 年 9 月的全州大停電時，也可充當停電時的緩衝備用電源。

作為世界上最強大的電池廠，Simec Zen 的倉儲設施將幫助鞏固 Whyalla 鋼廠的長期運作，並為南澳州的電網提供額外利益。