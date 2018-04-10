開發金首季獲利31.93億元 年增率77% 每股盈餘0.22元

3 月全球資本市場壟罩在美中貿易戰陰霾，全球股市走勢受到壓抑，惟農曆假期後交易天數回復正常，開發金 (2883) 直接投資部位整體評價回升、實現處分挹注，加上來自認列中壽 (2823) 權益法投資收益挹注，3 月份自結稅後獲利 11.37 億元，首季稅後獲利 31.93 億元，相較去年同期成長 77%，每股盈餘 0.22 元。凱基銀 3 月獲利主要來自淨利息及手續費收入，整體存放規模在企金及房貸動能帶動下持續增長；惟因國際金融市場波動激烈導致交易及評價損失，3 月份稅後虧損 2.83 億元。凱基證 3 月份稅後獲利 3.65 億元，係因交易天數回復正常，有利於經紀業務營運表現。中華開發資本 3 月份稅後獲利 11.36 億元，主要受惠上市櫃直接投資評價增值以及認列私募股權投資之處分及分派利益，中壽 3 月份稅後獲利 5.47 億元。



開發金表示，面對當前金融市場波動，不確定之政經風險，強化風險管控以謹慎因應，未來將持續運用集團資源、加強共同行銷，以擴大客戶基礎及優化服務平台及提升業務營運競爭優勢，維持業務拓展動能。







『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』