又一個巨無霸!中國人保(01339-HK)預披露A股IPO規模創近8年新高

9日晚間，中國人保在證監會網站預先披露了首次公開發行股票(A股)招股說明書(申報稿)。招股說明書顯示，中國人保A股擬發行數量不超過約45.99億股，每股面值1元，占發行後總股本不超過9.78%。其圈定的保薦和承銷機構陳容也堪稱豪華：聯席保薦機構選定中金公司和安信證券，這兩家券商也是其主承銷商，聯席主承銷商還包括中信證券和高盛高華。

此次擬發行A股，單從發行數量上看，中國人保的發行規模在近年來的A股市場屬于“巨無霸”級别，中國人保此番的發行規模或將創下自2010年7月光大銀行後，A股近8年的新高，且這一發行數量將擠進A股發行規模前十。以其H股9日收市價3.67港元計算，保守估計集資規模將超過百億元人民币。

據中國證券網消息，數據顯示，A股曆史上發行新股數量超過45.99億股的公司隻有7家，分别為農業銀行、工商銀行、中國建築、建設銀行、光大銀行、中國銀行、中國中鐵，中國人保如最終發行45.99億股，規模將成為A股史上第八大。

中國人保是主要經營財産險和人身險業務的綜合性保險金融集團。數據顯示，該集團總資産由截至2015年底的8434.64億元增至2017年底的9879.73億元，年均複合增長率為8.23%;保險業務收入由2015年的3882.1億元增至2017年的4764.44億元，年均複合增長率為10.78%。

截至去年年底，該集團下屬從事保險、資産管理及其他業務的境内外主要控股子公司共13家，參股公司興業銀行、華夏銀行和中誠信托3家。其中，人保財險、人保壽險、人保健康、人保再保險、人保養老2017年分别實現淨利潤197.12億元、6.23億元、0.07億元、-1.83億元和-0.14億元。

資産管理業務中，人保資産、人保投控、人保資本、人保香港資産實現淨利潤2.19億元、2.13億元、1.03億元和0.29億元。

在資産管理業務中，人保資産對該集團内大部分保險資金進行集中化和專業化運用管理，人保投控開展以不動産投資為核心的專業化投資，人保資本開展債權投資和股權投資等另類業務。

此外，中國人保還于2016年成立專業化金融科技公司人保金服，該公司2017年虧損0.84億元。同時，該集團還成立了中盛國際開展保險經紀業務。

2003年11月6日，中國人保旗下財險公司率先在港交所挂牌上市，成為中國内地大型國有金融企業海外上市“第一股”;2009年9月，該集團完成整體改制;2012年12月7日，中國人保整體在H股上市，成為第一家整體上市的大型國有保險金融集團。

自2012年後，關于中國人保回歸A股的傳言此起彼伏，但該集團管理層一直三緘其口。直到去年5月，在回歸A股上沒有時間表的中國人保才傳來了實質性消息。2017年5月16日晚間，中國人保在港交所發布公告稱，為進一步健全公司治理結構及打造境内外融資平台，擬申請首次公開發行A股并于上交所上市。

一財網消息又指，對于市場廣受關注的人保集團回歸A股的進度，在今年3月26日人保集團的業績發布會上，中國人保集團副總裁盛和泰曾表示，在人保集團2017年提出回歸A股并報送材料至證監會後，證監會已經反饋回意見。具體上市時間，需要取決于證監會審查進度，以及A股市場窗口期。

盛和泰透露：“2017年9月26日，證監會受理中國人保A股發行申請材料，并在12月13日反饋回了意見，2018年1月13日，人保對反饋意見回複相應材料，3月9日，證監會將反饋意見公開挂網”。

今日披露的招股說明書顯示，本次發行募集資金扣除發行費用後，將用于充實公司資本金。

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