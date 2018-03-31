關中獲利、配息超乎市場預期 股價直奔漲停

全球熱源居家產品大廠關中 (8941-TW) 每股擬配現金股利 8 元和股票股利 1 元，配息率達 8 成，以昨 (30) 日收盤價 72.5 元計算，現金殖利率高達 11%，激勵今 (13) 日早盤直接攻上漲停板鎖住。

關中去 (2017) 年純益衝 2.37 億元，年增幅高達 350%，創歷史新高，每股純益 (EPS)10.02 元是歷史次高。

關中說明，去年第 3 季出售深圳珠海廠房，處分利益挹注約人民幣 5959 萬元 (約新台幣 2.38 億元)，是業外利益主要來源。

就本業來看，關中去年合併營收 24.93 億元，年增 1.4%，旗下戶外烤肉爐業務在美國自有通路 Barbeques Galore 進行門市結構優化策略逐步發酵，平均單店營收較前年成長 5.86%。

不過，關中去年第 4 季稅後純損 2400 萬元，每股純損 1.04 元，是 8 季以來首見虧損，主要仍在匯損壓力。

展望上半年，關中看法審慎樂觀，第 1 季營運仍受新台幣升值匯損因素干擾，不過，主要市場美國經濟穩健成長，深耕美國本土市場戶外烤肉用品通路 Barbeques Galore 門市業績、及安全閥業務訂單能見度，都可望持續提升。