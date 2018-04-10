台灣傢俱市占提升 詩肯Q1營收達4.68億元 改寫歷年同期新高

詩肯 (6195)3 月合併營收為新台幣 1.25 億元，較上月的 1.21 億元增加 3.43%，受惠於台灣傢俱市場占有率持續提升，帶動今年首季營收達 4.68 億元，改寫歷年同期新高，較去年同期成長 8.98%。詩肯表示，去年起加大投入「詩肯居家」第二品牌的發展，透過細胞分裂展店模式，以雙位數展店步伐，提高詩肯集團於台灣傢俱市場占有率，帶動「詩肯居家」營收比重，較去年同期的 15.67%，攀升至 20.55%，另一方面，「詩肯柚木」品牌在去年起透過移轉門市策略，以優化整體門市結構，亦恢復穩步展店計畫，在集團旗下「詩肯柚木」、「詩肯居家」雙品牌皆取得良好的銷售表現下，挹注詩肯第一季營收改寫歷年同期新高。



根據六都地政局公布最新第一季建物移轉件數，合計共達 5.04 萬件，年增率達 10.8%，受惠建商持續透過讓利政策帶動民眾購屋意願。



詩肯指出，隨著台灣房地產銷售景氣回溫增加民眾換購家具的市場需求，近年來集團亦持續強化大數據管理分析，針對旗下「詩肯柚木」、「詩肯居家」雙品牌採取差異化產品區隔，結合集團門市銷售人員、行銷宣傳與運送物流資源整合下，提高來店消費成交率與門市坪效，在第一季適逢農曆新年汰換傢俱旺季期間，平均單店月營收分別較去年同期成長 3.45% 及 13.48%。



展望 2018 年第二季，詩肯將保持門市結構優化與維持雙位數展店策略，以及透過大數據管理分析持續推出新品設計，以期持續創造業績的成長挹注。



除此之外，詩肯近年來為擴大不同年齡消費族群，加大旗下雙品牌於 Facebook 社群網站經營，並推出線上與實體門市品牌行銷活動，「詩肯柚木」、「詩肯居家」品牌 Facebook 粉絲已分別突破 32,000 人、12,000 人。



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