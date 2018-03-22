詩肯續採高配發股利政策 擬發放現金股利4元、殖利率達6.64%

詩肯 (6195) 董事會今日公布 2017 年全年合併營收為新台幣 18.05 億元、稅後淨利 2.19 億元、每股盈餘 5.05 元，分別較 2016 年明顯成長 10.22%、33.38% 與 32.2%，主要受惠旗下「詩肯柚木」、「詩肯居家」雙品牌市占率提升，以及「詩肯居家」品牌對集團整體獲利挹注持續放大，創造集團全年獲利年增率優於營收表現，並改寫近三年新高水準。詩肯集團持續專注擴大台灣傢俱市場占有率，旗下「詩肯柚木」透過近年來移轉門市策略優化門市結構並穩步恢復單店營收成長力道，此外，「詩肯居家」品牌採取細胞分裂策略擴大市占率，並強化品牌知名度，2017 年詩肯集團旗下門市數量較 2016 年的 107 家進一步提升至 118 家。



2017 年整體毛利率、營益率分別為 55.63%、14.07%，較 2016 年的 54.13%、11.81% 穩步成長，受惠詩肯集團品牌聯合行銷、專業員工培訓、統一採購與物流運送等整合效益發酵，且透過大數據管理掌握門市坪效，係「詩肯居家」品牌成立僅 7 年時間並已自第三季正式開始獲利關鍵。



詩肯董事會決議通過 2017 年擬配發每股 4 元現金股利，股利配發率達 79.21%，持續採取高配發股利政策，以期將經營成果與股東共享，以 3 月 22 日收盤價計算，現金殖利率更達 6.64%。



展望 2018 年第一季，詩肯看好未來新一波展店布局策略的推出、行銷及宣傳的投入，未來整體營運仍保持良好成長表現。除此之外，詩肯集團仍持續針對旗下雙品牌門市結構優化、以及集團行銷宣傳、人員與物流資源之整合等三路並進，隨著詩肯集團於台灣傢俱市場占有率持續提升，可望帶動今年營運保持雙位數成長動能。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』