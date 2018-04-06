數位貨幣面臨大考！美國報稅、印度禁止銀行進行一切相關交易

摘要：印度央行宣布，禁止其監管的金融機構為國民個人和企業處理加密貨幣業務和結算。分析師稱，4 月 15 日美國個稅申報截止是近來加密貨幣大跌的推手，美國家庭要為去年投資加密貨幣繳 250 億美元資本利得稅。

數位貨幣最近面臨美國和亞洲的兩大利空考驗。

當地時間 5 日本周四，印度央行宣布，其監管的金融機構不得再處理加密貨幣業務。其聲明稱：

「印度央行反覆警示包括比特幣在內的虛擬貨幣用戶、持有者和交易者，交易這些虛擬貨幣存在多種風險。鑒於相關風險，央行監管的實體不得為任何交易或結算虛擬貨幣的個人和企業實體進行處理和提供相關服務。此決定立即生效。」

印度央行還表示，已經提供加密貨幣服務的金融機構要在一定期限內終止服務，具體情況將另行公告。



印度商業報紙《經濟時報》此後評論稱，印度國民將再也不能通過銀行和電子錢包購買加密貨幣。如果說銀行等央行監管的實體都不得促進加密貨幣的買賣，那麼個人就將無法通過銀行帳戶向加密貨幣交易錢包中轉款。

也是在本周四，前摩根大通首席股票策略師、Fundstrat Global Advisor 的研究主管 Thomas Lee 在報告中指出，今年 4 月 15 日美國個稅申報截止期是近來加密貨幣大跌的推手。

Lee 認為，去年美國家庭投資加密貨幣獲利 920 億美元，需要繳納 250 億美元的資本利得稅，於是他們拋售部分持幣獲利了結。這次加密貨幣市場有大量資金流出，兌為美元。按歷史數據推測，每流出 1 美元，就影響 20 到 25 美元的加密貨幣市值。

Lee 仍青睞比特幣等大盤加密貨幣，其他加密貨幣的熊市總體來說已經過去，但直到今年 8 月中旬以後才會上行。

華爾街見聞此前提到，今年第一季，比特幣和數位貨幣整體都創下了史上表現最差，比特幣當季市值蒸發超過 1200 億美元。最近日本央行也向投資者發出警告。

上周日本央行面向公眾發布「風險提示」，指出數位貨幣缺乏央行背書，不是傳統貨幣，本身存在盜竊、投機等風險，並警告公眾不要被「高科技形象」的浮雲遮眼，也不要被「各種謠言」的亂花迷眼。

華爾街見聞此後文章指出，日本一直領幣圈風氣之先，官方和民間對數位貨幣都推崇備至，這次「警告」顯露出其態度的微妙變化。

追蹤多家數位貨幣交易平台價格和市值的 Coinmarketcap 網站顯示，截至發文，比特幣交易價處於 6800 美元下方，處於將近兩個月來最低點。

包括比特幣在內，市值前十位的數位貨幣之中，有七隻最近 24 小時累跌。

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『新聞來源／華爾街見聞』